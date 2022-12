Unbekannte beschädigen Talsperre Falkenstein

Falkenstein/Zwickau - Unbekannte haben mit Sprengmitteln die Talsperre in Falkenstein im Vogtland beschädigt. Wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte, soll es zu dem Vorfall in den vergangenen zwei Wochen bekommen sein. Bei der Detonation eines Gegenstandes sei ein Stück des Geländers aus der Staumauer gesprengt worden. Dabei seien Teile des Messhauses beschädigt worden, hieß es. Der Schaden werde auf rund 2000 Euro geschätzt. Sollte sich jedoch herausstellen, dass Teile der hochwertigen Messgeräte beschädigt wurden, könne der Schaden noch weitaus höher liegen.