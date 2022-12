Unbekannte brechen in Grünen-Landesgeschäftsstelle ein

Bremen - Unbekannte sind in die Landesgeschäftsstelle der Bremer Grünen eingebrochen. Sie durchsuchten auf vier Etagen rund 30 Büros nach Bargeld und Wertgegenständen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Zahlreiche Schränke und Schubladen wurden demnach aufgebrochen und durchwühlt. Entdeckt wurde der Einbruch am Sonntag. Auch ein Weiterbildungszentrum war betroffen. Auf eine politische Motivation der Tat gibt es nach Polizeiangaben keine Hinweise. Die Täter erbeuteten Bargeld.