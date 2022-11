Unbekannte lösen Schrauben am Rad eines Rettungswagens

Herzberg - Unbekannte haben die Schrauben an einem Rad eines Rettungswagens in Herzberg im Landkreis Göttingen gelöst. Die Schrauben seien so weit gelockert worden, dass sie sich mit der Hand herausdrehen ließen, teilte die Polizei am Montag mit. Dem Fahrer seien bei zwei Einsatzfahrten seltsame Schleifgeräusche aufgefallen. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es für einen Tag außer Dienst gestellt und repariert werden musste.

Die Ermittler vermuten, dass die Täter die Schrauben lösten, als das Fahrzeug auf dem Gelände einer Rettungswache abgestellt war. Es wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Mittwoch in der Zeit zwischen 6.00 Uhr und etwa 14.00 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich der Rettungswache in der Siebertstraße gesehen haben.