Unbekannte rauben Discounter aus: Angestellte bedroht

Twist - Zwei unbekannte Täter haben eine Discounter-Filiale in Twist (Landkreis Emsland) überfallen und dabei mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Die maskierten Männer bedrohten am Donnerstagabend kurz vor Ladenschluss drei Mitarbeiterinnen mit Schlagwerkzeugen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frauen wurden in den Tresorraum gedrängt, wo sie den Tresor öffnen mussten. Die Täter stahlen dort sowie aus den Kassen Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit einem Pkw, in dem eine weitere Person saß. Die Angestellten erlitten einen Schock und mussten medizinisch betreut werden.