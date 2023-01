Unbekannte sprengen Geldautomaten bei Hannover

Wunstorf - Unbekannte haben einen Geldautomaten in Wunstorf östlich von Hannover gesprengt. Verletzt wurde bei der Sprengung in der Nacht zu Montag niemand, wie die Polizei mitteilte. Derzeit gehen die Beamten von drei Verdächtigen aus, die vermutlich mit einem silberfarbenen Auto flohen. Sie sind weiter flüchtig. Der Geldautomat stand auf einer Freifläche in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants. Die Schadenhöhe war zunächst unklar, wie es weiter hieß