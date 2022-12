Unbekannte sprengen Geldautomaten in Kettlitz

Klettwitz - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) fahndet die Polizei nach den Tätern. Unklar war nach Angaben eines Sprechers vom Mittwoch zunächst, ob sie Geld erbeuteten und in welchem Umfang. Auch die Art des Sprengstoffs, den die Täter verwendeten, sei noch ungeklärt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren.

Mit einer Explosion hatten Unbekannte am frühen Mittwochmorgen am Markt des Ortes den Geldausgabeautomaten geöffnet, der sich in einem Container befand. Anschließend waren sie in unbekannte Richtung geflüchtet. Anwohner informierten die Polizei über einen lauten Knall. Die Beamten leiteten Suchmaßnahmen ein - bislang ohne Erfolg. Die Bevölkerung wird bei der Suche nach den Tätern um Mithilfe gebeten. Beobachtungen oder Hinweise über verdächtige Menschen oder Fahrzeuge zum Tatzeitraum nimmt die Polizei in Senftenberg entgegen.