Unbekannte sprengen Geldautomaten in Schleusingen

Schleusingen - Unbekannte haben in Schleusingen im Landkreis Hildburghausen am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen beobachteten drei dunkel gekleidete Männer, die nach einem lauten Knall am Schleusinger Marktplatz in ein dunkles Auto stiegen und flüchteten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die mutmaßlichen Täter erbeuteten dabei Bargeld in unbekannter Höhe. Bei der Suche nach den drei Unbekannten kam unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Suche verlief bislang ohne Erfolg.