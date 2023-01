Unbekannte sprengen Geldautomaten in Supermarkt

Staßfurt - In einem Supermarkt in Staßfurt im Salzlandkreis haben Unbekannte einen Geldautomaten in einem Supermarkt gesprengt. Die Täter hatten sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden gewaltsam Zutritt zu dem Markt verschafft, wie die Polizei mitteilte. Durch die Explosion sei der Automat vollständig zerstört worden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter jedoch kein Geld. Die Höhe des Gesamtschadens stand zunächst nicht fest.