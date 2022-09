Unbekannte stehlen hochwertigen Schmuck und Geld

Leipzig - Hochwertigen Schmuck und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich haben Unbekannte aus einem Einfamilienhaus in Leipzig gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, drangen die Täter in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam durch die Terrassentür in das Haus in einer Eigenheimsiedlung zwischen den Stadtteilen Holzhausen und Baalsdorf ein und durchsuchten die Räume. Der Wert der gestohlenen Stücke soll sich im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Der entstandene Sachschaden ist ebenfalls noch nicht genau bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Polizei sucht Zeugen, die während der Tatzeit etwas Verdächtiges bemerkt haben.