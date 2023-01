Arendsee - Unbekannte haben in Arendsee (Altmarkkreis Salzwedel) etwa 70 Bahnschwellen geklaut. Die Schwellen seien an einer stillgelegten Bahnstrecke gelagert gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Diebstahl sei am Freitag gemeldet worden. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf etwa 2100 Euro.