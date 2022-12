Unbekannte stehlen Weihnachtsgeschenke

Torgau/Leipzig - Unbekannte haben einer jungen Frau in einem Einkaufszentrum in Torgau (Nordsachsen) die Weihnachtsgeschenke gestohlen. Wie die Polizei in Leipzig am Dienstag mitteilte, hatte sie am Montagabend die gekauften Geschenke in einem Schließfach untergebracht, weil sei noch weitere Besorgungen erledigen wollte. Dabei wurde sie offensichtlich beobachtet, als sie den Code für das Schließfach eingab. Denn als sie nach etwa einer halben Stunde zurückkehrte, war das Fach offen, die Geschenke waren weg. Es soll ein Schaden in einem unteren dreistelligen Betrag entstanden sein, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahl-Falls.