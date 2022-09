Unbekannte stehlen zwei hochwertige Bronzestatuen

Hannover - Unbekannte Täter haben zwei hochwertige Bronzestatuen aus einer Kunstgalerie in Hannover gestohlen. Die Objekte haben zusammen einen Wert von 29.500 Euro. Die 75 Jahre alte Inhaberin der Kunstgalerie hatte am 3. September den Diebstahl einer Bronzestatue mit dem Namen „La Vague“ im Wert von 19.500 Euro gemeldet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hätten ein oder mehrere Täter das Objekt entwendet. Die zweite Bronzestatue mit dem Namen „Little Bronze Apple Sculpture“ wurde am 9. September gestohlen. Ein Täter habe die Inhaberin in ein Gespräch verwickelt, während sein Komplize die Statue im Wert von 10.000 Euro aus einer offenen Vitrine einsteckte. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.