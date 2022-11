Unbekannte verwüsten Büros im Rathaus von Hambühren

Hambühren - Unbekannte haben am Wochenende im Rathaus von Hambühren (Landkreis Celle) eine Verwüstung angerichtet. Es sei ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unter anderem hätten sie mit zwei Feuerlöschern herumgesprüht. Die Täter brachen laut den Angaben über ein Fenster in das Gebäude ein, drangen in mehrere Büros ein und durchwühlten sie. Ob sie etwas gestohlen haben, war laut Polizei am Montagvormittag noch unklar.