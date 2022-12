Unbekannte Werfen in Göttingen erneut Gegenstände auf Autos

Göttingen - Zum wiederholten Mal wurde von einer Brücke in Göttingen ein Gegenstand auf ein Auto geworfen. Das Fahrzeug wurde dabei am Dienstagabend getroffen und beschädigt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Tatort war den Angaben nach eine Brücke über die Bundesstraße 27 in der Nähe der Anschlussstelle an die Autobahn 7.

Der 37 Jahre alte Fahrer des Autos wurde nicht verletzt. Um was für einen Gegenstand es sich handelte war zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Erst in der Woche zuvor hatte es an einer nahe gelegenen Stelle einen ähnlichen Vorfall gegeben. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang der Taten.

Durch den Vorfall am Dienstag entstand ein Schaden von 1000 Euro an dem Auto. Die Täter sind weiterhin flüchtig.