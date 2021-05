Unbekannter Mann tot in Berliner Park entdeckt

Berlin - Ein unbekannter Mann ist in einem Berliner Park tot gefunden worden. Die Obduktion habe ergeben, dass kein Fremdverschulden vorliege, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Zunächst eingeleitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt wurden eingestellt. Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Mittwochabend im Zitadellenpark im Bezirk Spandau in einem Gebüsch entdeckt. Die Identität des Toten ist laut Polizei noch ungeklärt.