Unbekannter zündet Kinderwagen in Hauseingang an

Saalfeld - Bei einem Brand im Eingang eines Mehrfamilienhauses in Saalfeld sind 15 Menschen für kurze Zeit in ihren Wohnungen eingeschlossen worden. Das Feuer brach am Dienstagabend im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Pößnecker Straße aus - ein Unbekannter hatte einen Kinderwagen angezündet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.