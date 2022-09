„Und wie geht's dir, Doc?“ Umfrage zur Belastung von Ärzten

Hannover - Wie geht es den Klinikärzten in Niedersachsen? Das will die Ärztegewerkschaft Marburger Bund wissen - und hat zum zweiten Mal erfragen lassen, wie es um die Gesundheit der Mediziner an Krankenhäusern im Land steht. Die Ergebnisse will die Gewerkschaft am Dienstag (ab 11.00 Uhr) vorstellen. Die Befragung übernahm den Angaben zufolge das Institut für Qualitätsmessung und Evaluation (IQME) - ebenso wie die länderspezifische Auswertung. Darin geht es etwa um Zahlen zu Bürokratieaufwand, Digitalisierung sowie Arbeitsbelastung und -zufriedenheit.

Eine der Mediziner-Antworten aus der aktuellen Umfrage lautet: „Für mich ist es ein frustrierender und zermürbender Zustand, wenn ich mich in meiner Arbeit als Ärztin zwischen meinem und dem Gesundheitszustand des Patienten entscheiden muss.“ Schon nach der Anfang 2020 vorgestellten ersten derartigen Umfrage des Marburger Bundes arbeiteten viele Klinikärzte in Niedersachsen am Limit. Ihnen machten demnach Arbeitsbelastung, Zeitdruck und bürokratische Aufgaben zu schaffen.