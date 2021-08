Plauen - In Plauen (Vogtlandkreis) ist eine 54-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Frau sei mit ihrem Auto an einer Kreuzung mit einem anderen Wagen zusammengekracht, teilte die Polizei am Samstag mit. Dessen 38 Jahre alter Fahrer sei dabei leicht verletzt worden. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Nach dem Unfall vom Freitagnachmittag wird der Sachschaden auf 30.000 Euro geschätzt.