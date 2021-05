Unfall auf A4: Drei Menschen schwerst verletzt

Hörsel - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 im Wartburgkreis sind drei Menschen schwerst verletzt worden. In Höhe der Raststätte Hörselgau war am Samstagnachmittag ein Auto in Richtung Frankfurt von der Fahrbahn abgekommen, wie die Feuerwehr Gotha mitteilte. Der Wagen überfuhr demnach vermutlich die Leitplanke und überschlug sich auf dem Grünstreifen zwischen der Autobahn und der Raststätte. Dabei wurden alle Insassen schwerst verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Nach Informationen der „Thüringischen Landeszeitung“ handelte es sich um einen Vater mit seinen beiden Kindern.