Unfall auf Dresdner Kreuzung: Zwei Schwerverletzte

Dresden - Bei einem Autounfall in Dresden sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das Auto der beiden Frauen stieß am späten Donnerstagabend auf einer Kreuzung beim Dresdner Elbepark mit einem von rechts kommenden Auto zusammen, sagte ein Polizeisprecher. Demnach wurden die 21-jährige Fahrerin und ihre 18 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach den Angaben vom Freitagmorgen blieb der 32-Jährige Fahrer des anderen Autos unverletzt. Zur genauen Unfallursache lagen zunächst keine Informationen vor.