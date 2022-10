Unfall des Krankenwagens auf Weg in Klinik: Patient tot

Bilshausen - Ein in einem Krankenwagen transportierter Patient ist wenige Stunden nach einem Unfall des Wagens gestorben. Der 79-Jährige starb in der Nacht auf Freitag im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ob der Tod mit dem Unfall bei Bilshausen (Landkreis Göttingen) zusammenhängt, war den Angaben nach am Freitag noch unklar. Die Staatsanwaltschaft sei in die Ermittlungen eingebunden worden.

Am Donnerstag war der Krankenwagen bei einer Verlegungsfahrt aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengeprallt. Die 20 Jahre alte Fahrerin des Krankenwagens sowie der 51 Jahre alte Autofahrer wurden dabei schwer verletzt. Ein 30-Jähriger, der während des Unfalls den Patienten im hinteren Teil das Krankenwagens betreute, wurde leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. In der Klinik verschlechterte sich der Zustand des 79-Jährigen zunehmend.