Lastrup - Durch extreme Straßenglätte sind zwei Männer in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) in ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 21 und 22 Jahre alten Insassen wurden bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 10.000 Euro.