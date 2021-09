Unfall mit mehreren Verletzten auf B217 in Hannover

Hannover - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 217 am Ortsausgang Hannover-Wettbergen sind am Dienstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Angaben eines Polizeisprechers war eine Autofahrerin beim Überholen eines Linienbusses in den Gegenverkehr geraten und mit mehreren Fahrzeugen zusammengestoßen.

Ein 56 Jahre alter Autofahrer, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, verletzte sich schwer. Nach Angaben des Sprechers waren insgesamt sieben Fahrzeuge in den Unfall involviert. Die B217 wurde an der Unfallstelle vorübergehend gesperrt. Die Fahrgäste des Linienbusses blieben den Angaben zufolge unverletzt.