Unfall mit Sportwagen bei Glätte: 100.000 Euro Schaden

Neuruppin - Bei Glätte hat sich ein Sportwagen am Sonntag auf der Autobahn 24 bei Neuruppin überschlagen. Der 23 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Es entstand rund 100.000 Euro Schaden. Es habe sich um den Wagen einer Firma aus Hamburg gehandelt, sagte eine Sprecherin.

Der Autofahrer habe an den Autobahn-Anschlussstellen Neuruppin und Neuruppin/Süd in Richtung Berlin „aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn“ die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte die Polizei weiter mit. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Bei Schnee und Glätte fuhr am Sonntagmorgen zudem ein 47 Jahre alter Autofahrer in Neuruppin mit seinem Wagen gegen eine Straßenlaterne. Das winterliche Wetter habe in der Region aber nicht zu einer großen Häufung von Verkehrsunfällen geführt, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin am Sonntagmittag.