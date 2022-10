Unfall mit zwei Toten: A9 nach zweitem Unfall gesperrt

Bad Dürrenberg - Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Toten am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 9 bei Bad Dürrenberg (Saalekreis) ist die Fahrbahn weiterhin voll gesperrt. Da ein zweiter Unfall unweit der ersten Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Bad Dürrenberg und Leipzig-West passiert sei, könne die Sperrung nicht aufgehoben werden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Eine Umleitung sei eingerichtet worden.

Die zwei tödlich verunglückten Personen seien am Mittwochnachmittag in Richtung Berlin mit einem Kleintransporter an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren, hieß es. Fahrer und Beifahrer starben noch vor Ort. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Zur genauen Unfallursache lagen zunächst keine näheren Angaben vor. Wenige Zeit später kam es nach Angaben der Polizei nördlich der ersten Unfallstelle zu einem Auffahrunfall. Weitergehende Informationen gab es zu dem zweiten Unfall zunächst nicht.