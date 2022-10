Unfall mit zwei Verletzten während Fahrprüfung

Sulingen - Ein 18 Jahre alter Fahrschüler ist während seiner praktischen Prüfung in einen Unfall mit zwei Verletzten in Sulingen im Landkreis Diepholz verwickelt worden. Ein 80 Jahre alter Autofahrer habe aus unbekannter Ursache beim Abbiegen auf eine Straße das Fahrschulauto übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrlehrer und der Prüfer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall am Dienstagnachmittag unverletzt.