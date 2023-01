Lastrup - Durch extreme Straßenglätte sind zwei Männer in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) in ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 21 und 22 Jahre alten Insassen wurden bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten schätzten den Schaden auf insgesamt rund 10.000 Euro.

Auch weiter nördlich bei Westerstede spielte offenbar überfrierende Nässe eine Rolle bei einem Unfall mit einem großen Sattelzug. Dort rutschte ein 40-Tonner in der Nacht zum Donnerstag von der Autobahn 28. Die Fahrerin des Gespanns hatte Glück und soll unverletzt geblieben sein, ihr Fahrzeug landete in der Leitplanke. Der Verkehr an der Unfallstelle staute sich.