Ungewöhnlicher Notruf: Gesuchter alarmiert selbst die Polizei

Bad Frankenhausen - In Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis hat ein per Haftbefehl gesuchter Mann die Polizei alarmiert. Der 34-Jährige habe die Polizei um Hilfe gebeten, da angeblich seine Freunde ihm nichts von ihrem Cannabis abgeben wollten, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

In seiner Wohnung konnten die Beamten aber weder die Freunde noch das Cannabis entdecken. Sie nahmen den 34-Jährigen am Mittwochabend mit und brachten ihn in ein Gefängnis.