Union Berlin mit Haberer und Thorsby gegen Braga

Berlin - Janik Haberer steht vier Tage nach seiner Knöchelblessur aus dem Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum schon wieder in der Startelf des 1. FC Union Berlin. Trainer Urs Fischer schickt ihn neben Morten Thorsby im Mittelfeld ins Spiel der Europa League gegen Sporting Braga. In der Dreier-Abwehrkette kommt am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) Danilho Doekhi rechts neben Diogo Leite und Defensivchef Robin Knoche zum Einsatz. Angeführt wird die Union-Auswahl von Kapitän Christopher Trimmel.

Der Bundesliga-Tabellenführer will mit einem Sieg in der Gruppe D am Zweiten der portugiesischen Liga vorbeiziehen. Damit würden die Eisernen ihre Chancen auf einen Einzug in die K.o.-Runde des Europapokal-Wettbewerbs deutlich verbessern. Bei einer Niederlage würde Union die Gruppenphase definitiv auf Platz drei abschließen und im Februar in der Zwischenrunde der Conference League weiterhin international vertreten sein.