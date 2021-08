Union Berlin testet in Länderspielpause gegen Lichtenberg 47

Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin nutzt die nahende Länderspielpause für ein Testspiel. Am Mittwoch in einer Woche (1. September) tritt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer gegen den Regionalligisten Lichtenberg 47 an. Anpfiff in der Howoge-Arena Hans Zoschke in der Berliner Normannenstraße ist um 17.00 Uhr. ​Die Stadiontore öffnen um 15.30 Uhr. Der Besuch von Fans ist unter Einhaltung der gültigen 3G-Regelung möglich, Zutritt haben gegen das Coronavirus Geimpfte sowie Genesene und Getestete.