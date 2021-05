Union Berlin verpflichtet früheren Hertha-Profi Haraguchi

Berlin - Der japanische Nationalspieler Genki Haraguchi wechselt wie erwartet von Hannover 96 zum Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Das gaben die „Eisernen“ am Donnerstag bekannt. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt ablösefrei nach Berlin, weil sein Vertrag mit den 96ern in diesem Sommer ausläuft. Von 2014 bis 2016 spielte Haraguchi bereits für den Lokalrivalen Hertha BSC.

„Ich hatte eine tolle Zeit in Hannover. Jetzt freue ich mich aber, auch in der nächsten Saison wieder die Möglichkeit zu haben, in der Bundesliga spielen zu können“, sagte der Japaner.