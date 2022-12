Union überzeugt bei 4:1 im Testspiel gegen St. Gallen

Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf den Rest der Saison überzeugend gewonnen. Die Berliner besiegten den Schweizer Erstlisten FC St. Gallen am Samstag im Stadion An der Alten Försterei 4:1 (2:1). Für die Köpenicker trafen Paul Seguin (33. Minute), Kapitän Christopher Trimmel (39.), Tim Skarke (67.) und Niko Gießelmann (76.). Ein Eigentor von Robin Knoche bescherte den Gästen den zwischenzeitlichen Anschluss (45.).

Die Mannschaft von Urs Fischer zeigte bei eisigen Temperaturen in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung: Defensiv gewohnt zweikampfstark und nach Ballgewinnen zielstrebig im Angriff. Besonders über die linke Seite sorgten Timoteusz Puchacz und Genki Haraguchi immer wieder für Gefahr.

Nach einer Flanke des Japaners leitete Trimmel zu Seguin weiter, der einschoss. Kurz darauf landete ein zunächst abgewehrter Flankenball vor den Füßen des Kapitäns, der ohne Mühe das 2:0 erzielte. Der Anschlusstreffer der Schweizer fiel nach einem Fehlpass von Unions Abwehrspieler Diogo Leite im Aufbauspiel.

In der Pause wechselte Fischer ein Mal, in der 60. Minute kamen acht weitere Neue. Die Schweizer fanden etwas besser ins Spiel und setzten Union zu Beginn unter Druck. Trotzdem blieben die Berliner klar spielbestimmend. Eine schöne Kombination der Eisernen schloss Skarke auf Vorlage von Sheraldo Becker ab. Gießelmann schlenzte den Ball schließlich von der Strafraumgrenze ins Netz.

Ihren letzten Test vor der Weihnachtspause bestreiten die Berliner in der Alten Försterei am Mittwoch (13.00 Uhr) gegen den Zweitligisten FC St. Pauli. Zwei Tage später steht dann das traditionelle Weihnachtssingen im Stadion an.