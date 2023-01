Unions Becker über Transfergerüchte: „Ich bleibe“

Campoamor - Angreifer Sheraldo Becker von Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Transfergerüchte um einen Wechsel in diesem Winter zurückgewiesen. „Ich habe einen Vertrag, ich bleibe“, sagte der 27-Jährige am Dienstag im Trainingslager der Köpenicker in Campoamor (Spanien). „Du weißt nie, was in der Zukunft passiert, aber jetzt liegt mein Fokus auf Union.“

Zuletzt hatte es Gerüchte um ein Interesse von Premier-League-Club Nottingham Forest am Flügelstürmer gegeben, die auch an Becker nicht vorbeigingen. „Freunde haben mir einen Screenshot geschickt: Da gehst du hin?“, sagte Becker. Persönlich habe er aber nichts von den Engländern gehört. Solche Gerüchte seien normal, sagte Becker.

Auch sein ehemaliger Sturmpartner bei Union, Taiwo Awoniyi, der inzwischen in Nottingham spielt, habe ihn auf die Spekulationen angesprochen. „Wir hatten eine gute Zeit zusammen, er sagte. „Wenn du kommst, wäre ich glücklich“. Aber ich antwortete ihm: Ich habe nichts von jemandem gehört“, so Becker.

Der surinamisch-niederländische Profi spielt seit 2019 in Berlin. Im vergangenen Jahr wurde er bei Union zunehmend zum Leistungsträger und Torjäger. Er habe nach Höhen und Tiefen in den ersten Jahren in der Hauptstadt auch seine Einstellung verändert, sagte Becker. „Entweder du versuchst es jetzt richtig, oder du wirst es dir selbst verderben“, habe er sich gedacht. Auch Trainer Urs Fischer und die Mannschaft hätten ihn unterstützt.