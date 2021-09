Unter Auto begraben: Mann bei Diebstahl tödlich verletzt

Erfurt - Ein junger Mann ist in der Nacht zum Freitag beim Diebstahl in einem Gebrauchtwagenhandel in Erfurt ums Leben gekommen. Der 29-Jährige hatte ein dort abgestelltes Auto mit einem Wagenheber aufgebockt, berichtete die Polizei am Freitag. Während er laut Polizei damit beschäftigt war, den Katalysator des Autos abzubauen und zu stehlen, verrutschte der Wagenheber und begrub den Mann unter dem Fahrzeug. Dabei zog sich der mutmaßliche Dieb tödliche Verletzungen zu. Ein Mitarbeiter des Autohandels entdeckte den Mann am Freitagvormittag unter dem Wagen.