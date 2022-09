Unternehmen sollen Fahrzeugflotten digital zulassen können

Ein Volkswagen-Logo spiegelt sich in einer Rolltreppe.

Braunschweig - Die digitale Zulassung von Autos soll nach Privatpersonen schon bald auch für Unternehmen möglich werden. Ein entsprechendes Projekt zur Anmeldung ganzer Fahrzeugflotten sei erfolgreich abgeschlossen worden, teilten die Stadt Braunschweig und Volkswagen Financial Services am Mittwoch gemeinsam mit. Firmen könnten ihre Flotten künftig digital zulassen und Kommunen die oft noch umständlichen Prozesse in ihren Zulassungsbehörden vereinfachen, sagte der Vorstandschef der VW-Finanztochter, Christian Dahlheim.

Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) sprach von einem bundesweit einmaligen Projekt, das die weitere Digitalisierung im Zulassungswesen vorantreibe und die gesetzliche Umsetzung erheblich beschleunige. Seit Herbst 2019 hat die VW-Finanzsparte nach eigenen Angaben mehrere hundert Dienstwagen digital und rechtskonform zugelassen. Dafür sei ein Prozess entwickelt worden, der etwa die Online-Ausweisfunktionen des Personalausweises und digitale Vollmachten miteinander kombiniere.

Auch das Land Niedersachsen und das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) waren beteiligt. Das Ministerium habe bereits eine Initiative für Neuregelungen ergriffen, die die in Braunschweig gesammelten Erfahrungen berücksichtigen, hieß es. Die Einführung könne 2023 erfolgen und sei ein erster Schritt hin zu einer digitalen Fahrzeugakte.