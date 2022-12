Unterstützung für Menschen im Iran: TeBe trägt Sondertrikot

Berlin (dpa) – - Fußball-Regionalligist Tennis Borussia Berlin unterstützt die Proteste im Iran. Beim Heimspiel gegen den Lokalrivalen Lichtenberg 47 am Freitagabend im Mommsenstadion (19.00 Uhr) läuft der ehemalige Bundesligist in einem Sondertrikot mit der Aufschrift „Jin, Jiyan, Azadi“ auf, wie TeBe am Freitag mitteilte. Der kurdische Slogan, der übersetzt „Frau, Leben, Freiheit“ bedeutet, wurde in den vergangenen Wochen zum zentralen Schlachtruf der Proteste im Iran.

Da den Borussen ein Hauptsponsor fehlt, nutzen die Charlottenburger den freien Platz. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) genehmigte die Aktion. Im vergangenen Jahr hatte der NOFV noch eine Unterstützungsaktion der Berliner abgelehnt. Im Zuge der darauffolgenden Proteste hatte der Verband aber eine Neuregelung der Trikotwerbung herbeigeführt, um solche Aktionen erlauben zu können.

Die Trikots werden in den kommenden Tagen auf der Webseite des Vereins zur Versteigerung angeboten. Der Erlös geht an den Kooperationspartner HÁWAR.help. Die Frauen- und Menchenrechtsorganisation ist seit Jahren in Deutschland, Afghanistan und dem Irak aktiv. Zudem können Solidaritäts-Shirts mit der Aufschrift „Jin, Jiyan, Azadi“ erworben werden.