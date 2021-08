Unwetter in Braunschweig: Feuerwehr pumpt Keller aus

Braunschweig - Das Gewitter, das am Donnerstag über das Stadtgebiet von Braunschweig hinweggezogen ist, hat die Feuerwehr bis in die Morgenstunden beschäftigt. 151 Einsätze verzeichnete die Feuerwehr bis zum Freitagmorgen, vor allem wegen voll gelaufener Keller. Teilweise seien die Einsatzkräfte immer noch damit beschäftigt, Keller auszupumpen, berichtete die Feuerwehr am Vormittag.

Die meisten Einsätze gab es bereits am Donnerstagnachmittag und -abend. Der Schwerpunkt habe innerhalb der Okerumflut und im östlichen Ringgebiet gelegen, teilte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit. Betroffen war auch ein Verwaltungsgebäude der Feuerwehr, dort lief ebenfalls ein Keller voll. Am Ringcenter schlug ein Blitz in einen Baum ein.