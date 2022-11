Urlaubsmesse Touristik & Caravaning öffnet in Leipzig

Zwei Männer und eine Frau posieren in einem Dachzelt auf einem Porsche in der Messehalle.

Leipzig - Die Urlaubs- und Freizeitmesse Touristik & Caravaning (TC) öffnet an diesem Mittwoch in Leipzig ihre Pforten für die Besucherinnen und Besucher. Sie zeigt Neuheiten aus dem Camping- und Caravanbereich. Zudem präsentieren sich auf dem Messegelände Urlaubsregionen aus dem In- und Ausland. Nach schwierigen Corona-Jahren sehen die Veranstalter die TC auf Wachstumskurs. Rund 360 Aussteller seien ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sie hoffen auf rund 50.000 Besucher bis zum Sonntag. Die TC wird seit 2018 von der Messe Stuttgart veranstaltet, die bundesweit drei Camping- und Reisemessen verantwortet.