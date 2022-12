Ursache des Brandes in Ferienanlage noch nicht geklärt

Friedrichsbrunn - Die Ursache für den Brand in einer Ferienanlage bei Friedrichsbrunn im Landkreis Harz an Heiligabend ist noch nicht geklärt. Als Ausbruchstelle sei ein mit Flüssiggas betriebenes Heizhaus ermittelt, sagte ein Sprecher des Polizeireviers Harz am Mittwoch. Es würden Spuren ausgewertet. Die Versicherung habe einen Gutachter mit der Ursachensuche beauftragt. Der werde weitere Untersuchungen vornehmen. Das Feuer war am Morgen des 24. Dezember ausgebrochen. 46 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Mehr als hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Schaden wurde auf vier Millionen Euro geschätzt.