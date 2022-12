Ursache für Kohlenmonoxid-Austritt in Buchholz unklar

Buchholz - Nach dem Kohlenmonoxid-Austritt in einer Reihenhaussiedlung in Buchholz sind alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Nach technischen Untersuchungen am Montag und Dienstag sind keine Hinweise auf einen Defekt gefunden worden, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigte. Die Ursache sei weiter unklar. „Von Amtswegen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen unbekannt eingeleitet“, erklärte der Sprecher.

Wegen Verdachts auf eine Kohlenmonoxidvergiftung waren zehn Bewohner sowie zwei Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht worden. Bewohner hatten am Sonntagnachmittag unter Übelkeit und Schwindel gelitten. Als die Feuerwehr eintraf, schlug der Kohlenmonoxid-Melder an. Alle fünf Reihenhäuser wurden evakuiert.