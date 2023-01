Urteil im Prozess um Mord an einem 19-Jährigen erwartet

Leipzig - Im Prozess um den Mord an einem 19-Jährigen in Schkeuditz bei Leipzig soll heute das Urteil gesprochen werden. Angeklagt ist ein 21 Jahre alter Bekannter des Opfers. Er soll den jungen Mann im vorigen Januar auf einem Feld erschossen haben, um an eine größere Mengen Drogen aus dessen Besitz zu gelangen. Mit dem Geld aus dem Verkauf des Marihuanas wollte er laut Staatsanwaltschaft Schulden aus alten Drogengeschäften begleichen. Sie hat zwölf Jahre Jugendstrafe wegen Mordes gefordert. Die Verteidigung des Angeklagten hatte auf eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung plädiert.