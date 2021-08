„Utopie Kulturforum“ für neuen Bereich im Zentrum Berlins

Berlin - Nach Jahrzehnten mit Leerflächen aus Krieg und NS-Zerstörung soll das Kulturforum in Berlin in direkter Nachbarschaft zum Potsdamer Platz zu einem lebendigen innerstädtischen Ort der Begegnungen werden. Dort bereits ansässige Einrichtungen wie Berliner Philharmoniker, Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit mehreren Museen und Institutionen oder der Kirche St. Matthäus präsentierten dazu am Donnerstag das gemeinsame Ausstellungs- und Veranstaltungsprojekt „Utopie Kulturforum“.

Der riesige Platz war einst das Tiergartenviertel mit überwiegend großbürgerlichen Wohneinheiten. Die Nationalsozialisten planten hier militärische Teile einer Hauptstadt Germania, der Krieg ließ mit Ausnahme der Kirche praktisch die gesamte Fläche zerstört zurück.

Im Lauf der Jahrzehnte versammelten sich Ikonen moderner Architektur auf dem Areal unweit des alten Mauerverlaufs. Die von Klarheit gezeichnete Neue Nationalgalerie von Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), die spektakuläre Philharmonie von Hans Scharoun (1893-1972), der später am anderen Ende des Platzes zudem die nicht weniger innovative Staatsbibliothek baute. Hinzu kommt das Ensemble aus Kunstgewerbemuseum und Gemäldegalerie. Auf der bisher freien Fläche zwischen all diesen Einrichtungen bauen die Schweizer Architekten Herzog & de Meuron bis 2026 für aktuell 450 Millionen Euro das Museum 20. Jahrhunderts.

Mit „Utopie Kulturforum“ wollen die Anrainer bis Ende des Jahres aufzeigen, welches Entwicklungspotenzial sich aus dem dann kompletten Ensemble der Institutionen für neue Plätze und Begegnungsorte ergibt.