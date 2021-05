Uwe Rohde will 2280 Kilometer für kranke Kinder radeln

Hamburg - Schauspieler Uwe Rohde (62) ist am Mittwoch in Hamburg zu einer Charity-Radtour quer durch Deutschland aufgebrochen. In 22 Etappen will der ehemalige Radrennfahrer mehr als 2280 Kilometer zurücklegen, teilten die Veranstalter mit. Sein Ziel: Möglichst viele Spendengelder für die Stiftung KinderHerz einfahren. Auf der Landkarte soll dabei ein großes Herz entstehen.

Fans und Fahrradbegeisterte können den Schauspieler dabei unterstützen: Entweder als Spender, als Gastradler oder als Initiator einer persönlichen Herz-Route. Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 8700 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Die Stiftung KinderHerz unterstützt Forschung und Therapie, um ihnen ein unbeschwertes Leben zu ermöglichen.