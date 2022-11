Vater fährt mit 2,5 Promille zu Kita

St. Gangloff - Mit 2,5 Promille und unter Drogeneinfluss hat sich ein Vater ans Steuer gesetzt, um seine Tochter aus der Kita abzuholen. Die Polizei stoppte den „absolut fahruntauglichen“ Mann östlich von Jena. Sie kontrollierte den 35-Jährigen am Dienstagmittag in St. Gangloff (Saale-Holzland-Kreis). Der Atem-Alkoholtest ergab 2,5 Promille, zudem hatte der Mann Betäubungsmittel konsumiert, wie es hieß. Einen Führerschein hatte der 35-Jährige nicht. Da auch die Mutter des Mädchens betrunken war, wurde das Jugendamt hinzugezogen. Es nahm das Kind in Obhut. Wo sich die Mutter zum Zeitpunkt der Kontrolle aufhielt, teilte die Polizei nicht mit.