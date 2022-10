Vattenfall: Nehmen Senatsinteresse an Fernwärme zur Kenntnis

Berlin - Nach dem bekundeten Kaufinteresse des Landes Berlin am Fernwärmegeschäft des Energiekonzerns Vattenfall in der Stadt und an dessen Anteilen am Gasversorger Gasag hält sich das Unternehmen alle Optionen offen. Vattenfall habe das Interesse zur Kenntnis genommen, teilte der schwedische Konzern am Donnerstag mit. „Wir setzen unsere strategische Neubewertung des Berliner Wärmegeschäfts strukturiert fort und bereiten die Marktansprache vor.“ Bis dahin werde mit niemandem über eine Transaktion verhandelt. Auch würden keine Informationen über das eigene Geschäft weitergegeben.

Der Senat hatte sein Interesse an den beiden Energie-Sparten bekundet. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und weitere Senatsmitglieder verdeutlichten demnach in einem Gespräch mit der Vattenfall-Vorstandsvorsitzenden Anna Borg das Ziel des Landes, das „Fernwärme- und das Gasnetz für eine effektive Wärmewende zusammen zu denken“.

Das Land wolle mehr Einfluss auf die Versorgungssicherheit und die Zukunft der Energie- und Wärmeversorgung in Berlin nehmen, erklärte Giffey. Berlin werde nur klimaneutral, wenn auch die Wärmeversorgung modernisiert werde. „Mit seinen 1,3 Millionen Fernwärmehaushalten ist dieser Hebel für die Energiewende in Berlin von sehr großer Bedeutung.“