Verband hisst Regenbogenflagge am Roten Rathaus

Berlin - Mit dem Hissen der Regenbogenflagge am Roten Rathaus beginnt heute (12.00 Uhr) der diesjährige Pride-Sommer des Lesben- und Schwulenverbandes. Laut dem Verband werden Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD), die Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe, Eva Kreienkamp, und der Geschäftsführer des Verbandes, Christopher Schreiber, bei der Flagge gemeinsam Hand anlegen. In den nächsten Wochen würden bis zum Berliner Christopher Street Day am 24. Juli 2021 auch mehrere Senatsverwaltungen, Bezirksämter sowie die Mitgliedsorganisationen des Bündnisses gegen Homophobie die Regenbogenflagge zeigen, hieß es.

Los geht es schon mit einer Sterndemo am 26. Juni. Da sollen kleinere Demonstrationen mit eigenen Themenschwerpunkten in verschiedenen Stadtbezirken starten und zum Alexanderplatz ziehen. So wollen die Organisatorinnen und Organisatoren größere Menschenansammlungen vermeiden. Zudem solle so unterschiedlichen Menschen und Anliegen Raum gegeben werden, hieß es. Die Sterndemo soll der Auftakt für eine ganze Woche - eine Pride-Week - sein mit Demonstrationen und Diskussionsrunden. Einen „Christopher Street Day auf Rädern“ kündigt der Verein Regenbogen Potsdam für den 10. Juli an.