Verbände fordern mehr Tests in Kitas

Berlin - Berliner Eltern und Kita-Vertreter halten das Testkonzept des Senats nicht für ausreichend und fordern mehr Corona-Tests in Kindertagesstätten. „Wir plädieren für ein regelmäßiges Testangebot für alle Kitakinder und eine Testverpflichtung für alle „Schnupfennasen““, sagte am Freitag Dorothee Thielen, die Vorsitzende des Fachausschusses Kindertagesbetreuung der Liga Berlin und des Dachverbands der Berliner Kinder- und Schülerläden. Der Landeselternausschuss sprach sich unterdessen für Lolli-Tests aus.

„Während in der Schule alle Kinder mehrfach pro Woche getestet werden, ist in den Kitas nur ein einziges Testangebot für alle und ansonsten eine anlassbezogene Testung vorgesehen. Das ist zu wenig“, so Thielen. Sie habe die Sorge, dass es in den kommenden Wochen und Monaten ein „munteres Infektionsgeschehen“ in den Kitas geben werde.

„Die PCR-Lolli-Pool Testungen sind quasi in aller Munde - außer in den Mündern der schutzbedürftigen Kinder. Mit der Folge, dass weiterhin bei auch nur einem bestätigten Covid-19 Fall in einer Kita-Gruppe die ganze Gruppe oder gar Einrichtung in die Quarantäne muss“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Landeselternausschusses Kindertagesstätten Berlin, Anja Kettgen-Hahn. Der Senat müsse sich der Frage stellen, ob er seinem Schutzauftrag im Hinblick auf seine jüngsten Bürger nachkomme.

In Berlin sieht das Testkonzept vor, dass sich Schüler sowie das gesamte Schulpersonal in den ersten drei Schulwochen nach den Sommerferien dreimal, danach zweimal pro Woche testen lassen.

Für Kitas gilt: „Kinder mit Erkältungssymptomatik werden vorübergehend nicht betreut. Um wieder Zugang zum Betreuungsangebot zu erhalten, ist die einmalige Vorlage eines negativen Testergebnisses ausreichend“.