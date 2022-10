Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt deutlich gestiegen

Halle - Die Jahresteuerungsrate liegt im Oktober in Sachsen-Anhalt voraussichtlich erneut im zweistelligen Bereich. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Nach erster Schätzung der Statistiker lag die Rate bei 10,5 Prozent.

Für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mussten die Verbraucher im Durchschnitt 20,3 Prozent mehr Geld ausgeben als vor einem Jahr. Besonder stark verteuert im Vergleich zum Vorjahresmonat haben sich Speisefette und Speiseöle (plus 49,7 Prozent), Molkereiprodukte und Eiern (plus 32,5), Gemüse (plus 22,5) sowie Fleisch und Fleischwaren (plus 20,2). Lediglich bei Obst (plus 5,6) sowie Mineralwasser, Limonaden und Säfte (plus 8,3) sind die Preissteigerungen den Angaben zufolge deutlich unterdurchschnittlich.

Auch die Preise für Energie waren im Oktober 2022 weiter hoch. Für Strom, Gas und andere Brennstoffe wurden 47,1 Prozent mehr fällig als im Oktober 2021. Im Vergleich zum September seien die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt insgesamt um 0,8 Prozent gestiegen.