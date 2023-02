Berlin - Ein 21-Jähriger ist wegen des Verdachts auf Drogenhandel und weiteren Vergehen in Berlin-Schöneberg in Gewahrsam genommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beobachteten Polizeikräfte Samstagnacht eine Frau, die kurz in ein Auto einstieg, etwas von dem Fahrer übergeben bekam und daraufhin wieder ausstieg. Die Polizisten folgten dem Auto und kontrollierten den 21-jährigen Fahrer in der Winterfeldtstraße. Bei der Kontrolle fanden die Polizeikräfte Drogen, Geld und ein Taschenmesser. Außerdem wies sich der Mann mit einem gefälschten Personalausweis und Führerschein aus. Zudem fiel ein durchgeführter Drogenvortest bei dem 21-Jährigen positiv aus.

Die Polizisten nahmen den 21-Jährigen in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauerten an.