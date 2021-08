Verdacht des Missbrauchs von drei Kindern in Gartenlaube

Hamburg - Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an drei Kindern hat die Polizei Wohnung und Gartenlaube eines 56 Jahre alten Manns in Hamburg durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Beschuldigte im Frühjahr mit der elfjährigen Tochter einer Bekannten sowie deren acht- und zehnjährigen Freundinnen in einer Gartenlaube in Tatenberg übernachtet und die Kinder dabei sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung in Billstedt und die Gartenlaube in Tatenberg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Beamten trafen den Mann am Dienstagmorgen in seiner Wohnung an. Er kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in das Polizeipräsidium und durfte danach wieder gehen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem eine Gaswaffe.